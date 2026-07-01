Лукашенко улетел на острова и вспомнил про СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в государство-архипелаг Индонезию с государственным визитом. О его визите на острова сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту имени Халима Перданакусумы», — сообщают авторы канала.

В ходе визита Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии, где вспомнил про СССР. «Белорусские технологии корнями уходят во времена Советского Союза. Это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили и во многом модернизировали», — рассказал белорусский лидер.

В конце июня Александр Лукашенко совершил два государственных визита — в Россию и Китай, встретившись сначала с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправившись с визитом к председателю КНР Си Цзиньпину. Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявил, что переговоры двух лидеров продемонстрировали вступление отношений стран в лучший период в своей истории.