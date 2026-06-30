Умер звезда «Гарри Поттера»

Звезда сериала «Улица Коронации» и фильма «Гарри Поттер и Дары смерти» Майкл Бирн скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщило издание Daily Star.

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Смерть британского артиста подтвердили его близкие.

За долгую карьеру в кино Бирн сыграл в фильмах «Храброе сердце»,«Завтра никогда не умрет», «Способный ученик», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

В киносаге о Гарри Поттере он предстал в роли волшебника Геллерта Гриндевальда.

У Майкла Бирна осталась экс-супруга Кэрол, которая заботилась об актере в последние дни его жизни, а также две дочери, Тара и Брайони, и трое внуков — Том, Хлоя и Жасмин.

Накануне была названа причина смерти актрисы, сыгравшей девочку из колодца в хорроре «Звонок».