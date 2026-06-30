Воздушную тревогу объявили в Киеве

В Киеве вечером вторника объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карт украинского Минцифры.

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Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

По данным онлайн-карт, тревога в регионах была объявлена в 20:25 по московскому времени.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве начались экстренные отключения электричества.