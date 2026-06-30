«Как дома»: Лукашенко о визите в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Китай заявил о том, что чувствует себя здесь, как дома. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко отправился с большим, комплексным визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Он прибыл в Китай, и сегодня в рамках своего визита посетил Пекинский университет.

«Я, честно говоря, чувствую себя здесь, как дома», — сказал Лукашенко в ходе встречи с руководством вуза.

Также президент отметил, что для Белоруссии крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин и обсудил совместную образовательную белорусско-китайскую программу между ведущими вузами двух стран по специальности «биотехнология», пишет «Белта».

Напомним, что 19 июня Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы тот убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают ВС России атаковать беспилотниками цели на Украине. Позднее он отметил, что устройства прекратили свою работу.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не планирует вступать в конфликт, но будет реагировать на угрозы. После чего белорусский лидер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.