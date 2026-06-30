В Латвии решили создать "стену дронов" на границе с РФ

Руководство Латвии планирует до завершения летнего сезона развернуть на всем протяжении государственной границы с Российской Федерацией и Беларусью комплексную систему противодействия беспилотным аппаратам, известную как «дронная стена». Соответствующие заявления сделал премьер-министр страны Андрис Кулбергс.

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По его словам, в июле и августе будет полностью реализована антидроновая защита на всех участках российско-латвийской и белорусско-латвийской границ. Это позволит избежать необходимости постоянно поднимать авиацию в воздух при возникновении угроз со стороны дронов, сообщает гостелерадио LSM.

Ранее, в апреле, тогдашний министр обороны Латвии Андрис Спрудс отмечал, что подобная система не станет непреодолимым барьером для беспилотников.

В сентябре 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что Брюссель предложит срочные меры по созданию «дронной стены» на восточном фланге Европы. Данный проект представляет собой совместную инициативу Германии, Польши, Финляндии и балтийских государств, направленную на установку вдоль границы с РФ многослойной системы мониторинга и автоматизированной защиты от беспилотных летательных аппаратов.