Поляков призвали дать отпор Зеленскому

Гражданам Польши нужно сплотиться, чтобы противостоять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на фоне скандала, связанного с героизацией Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).

Об этом Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

«Зеленский плюет нам в лицо, а правительство Туска делает вид, что идет дождь. Когда дело касается чести и достоинства Варшавы, мы все должны выступить единым фронтом», — написала она.

Депутат отметила, что действия правительства Польши усиливают раскол в обществе. Зайончковская-Герник призвала объединиться против попыток разобщить граждан Польши.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины будут большие проблемы со вступлением в Европейский союз (ЕС), если Киев будет пытаться интегрироваться в объединение «под флагом Бандеры». Он отметил, что выстраивать европейское сотрудничество на уважении к фигурам наподобие Бандеры неприемлемо.