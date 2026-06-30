Украинский лидер Владимир Зеленский должен признать полный провал своей политики. Такой призыв озвучил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его мнению, Зеленскому не удалось реализовать ни одно из своих обещаний, включая вступление страны в ЕС и НАТО. Кроме того, имидж Украины ухудшается на международной арене, добавил экс-помощник Кучмы. В связи с этим Соскин заявил, что Зеленскому следует признать, что все его усилия провалились, и уйти в отставку.

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Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал украинского президента уйти в отставку из-за набирающего обороты коррупционного скандала. По его мнению, Зеленский не сможет восстановить доверие граждан. Он также назвал режим президента страны Владимира Зеленского главным препятствием на пути к миру.