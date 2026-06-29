Организация Объединенных Наций (ООН) переживает период острого недостатка финансирования. На нехватку денег пожаловался представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

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«Время скудного денежного потока», — сказал он на пресс-конференции, характеризуя ситуацию в ООН.

По его словам, регулярные взносы вносят менее двух третей государств-членов.

Дюжаррик также поблагодарил Алжир за недавний взнос в 2,7 миллиона долларов. Он отметил, что организации удалось собрать денежные средства только со 117 участников.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал ООН «неповоротливым бессмысленным говном». Он отметил, что организация переживает тяжелые времена, потому что, по данным СМИ, находится на грани банкротства.