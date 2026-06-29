Дроны-громкоговорители появились в Белоруссии

В Брестской области спасатели используют дроны с громкоговорителями для предупреждения несчастных случаев при купании в водоемах, пишет пресс-служба Брестского областного управления МЧС на официальном сайте ведомства.

БПЛА ежедневно, с утра и до вечера, патрулируют пляжи и береговую линию вдоль различных водоемов. С помощью устройств спасатели следят за обстановкой, своевременно через мегафон предупреждают отдыхающих об опасности.

В частности, если несознательные граждане заходят в воду в запрещенном месте, дрон направляет предупреждение с воздуха: «Внимание, купание запрещено. Данное место небезопасно».

Беспилотники также напоминают отдыхающим об опасности купания в нетрезвом виде и следят за детьми, оставшимися у воды без присмотра взрослых.

В Витебске тоже нашли применение дронам — в ходе фестиваля «Славянский базар» правоохранительные органы задействовали дроны с громкоговорителями для проведения «информационной работы с гражданами» и поддержания общественного порядка.

Беспилотники этого типа поступили также на вооружение ОМОНа УВД Минской области. Бойцы применяют их для работы с населением, «пресечения массовых беспорядков».

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года на базе филиала Института повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе прошли соревнования операторов беспилотников.

В ходе состязаний отрабатывались, в том числе, навыки поиска пострадавших и оповещения их через встроенные громкоговорители («Дневной поиск» и «Ночной поиск»).