США заблокировали разморозку иранских активов

Газета New York Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что никакие замороженные средства Ирана не были разблокированы. Вашингтон настаивает на поэтапном выделении денег напрямую поставщикам гуманитарных товаров.

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По словам источника, Иран хотел получить активы в виде единовременной выплаты. Однако американская сторона выступает за разделение суммы и выделение средств по мере прогресса на переговорах.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 29 июня сообщил, что Тегеран и Доха договорились о разблокировке шести миллиардов долларов из общей суммы в двенадцать миллиардов.

При этом иранская экспертная делегация направляется в Доху для работы над вопросом о разблокировке активов, но, по заявлениям Тегерана, этот визит не связан с переговорами с США.