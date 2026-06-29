Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТК).

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Уточняется, что встреча прошла 29 июня, в первой половине дня по местному времени, в государственной резиденции Дяоюйтай.

26 июня Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае. Главы государств провели встречу один на один — без фотографий или видео. Переговоры продолжились 27 июня.

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что целью переговоров Путина и Лукашенко могли стать ультиматумы украинского лидера Владимира Зеленского. Путин, комментируя встречу, сообщил, что у Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского.