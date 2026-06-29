Трамп назвал главную угрозу США

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что коммунизм представляет собой самую серьёзную угрозу для Соединённых Штатов со времён мировых войн, нападения на Перл-Харбор и терактов 11 сентября 2001 года.

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"Коммунизм - величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 9/11!" – написал глава Белого дома.

При этом ранее Трамп уже отмечал, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, обещая гражданам бесплатное жильё и еду, однако предупреждал, что такая политика неизбежно ведёт к краху государства и нищете.

Ранее сообщалось, что Иран отменил технические переговоры с США из-за обмена ударами.