Junge Welt: Куба одержала дипломатическую победу над США

Несмотря на давление со стороны США, ООН проголосовала за продолжение сотрудничества с Кубой в области продовольственной безопасности. При 29 голосах против только две страны высказались за прекращение помощи кубинцам. Это были американцы и представители Марокко, уступившие нажиму Вашингтона, пишет газета Junge Welt.

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Принятая программа общей стоимостью около 116 млн долларов обеспечивает проекты в области продовольственной безопасности до 2030 года, а также материально-техническую поддержку и доступ к необходимым ресурсам на острове, который страдает от блокады со стороны США.

По оценкам экспертов, голосование в исполнительном совете Всемирной продовольственной программы (ВПП) знаменует собой нечто большее, чем формальное решение по проекту помощи. Это также показывает, что часть мирового сообщества выступает против попыток политизировать гуманитарное сотрудничество или использовать его в качестве средства давления. Международные организации не принимают стремление Вашингтона изолировать Кубу.

Тем временем США ввели новые санкции против пяти кубинских государственных учреждений в финансовом, логистическом и металлургическом секторах, а также компаний, связанных с военными (GAESA).