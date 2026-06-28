СМИ сообщили о «хаосе» в Ормузском проливе

Судоходство по Ормузскому проливу остается «хаотичным», несмотря на соглашение США и Ирана, передает CNN.

© Газета.Ru

В судоходных компаниях рассказали, что на этом водном пути операторы коммерческих судов и их экипажи сталкиваются с путаницей и опасностью. Сейчас существует три маршрута для пересечения пролива, за контроль над которыми соперничают разные страны:

Главный фрахтовый аналитик компании Kpler Мэтью Райт согласился с тем, что ситуация в Ормузе хаотична. Он также отметил, что существует большая разница между заявлениями США и Исламской Республики.

До этого в МИД Ирана предупредили, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива усилит напряженность. За последние несколько дней иранские и американские военные несколько раз обстреливали друг друга, несмотря на то, что неделей ранее они объявили о режиме прекращения огня. В КСИР (иранском Корпусе стражей исламской революции)) заявили, что американские военные базы в регионе ждет «настоящий ад».