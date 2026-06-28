Противники НАТО провели марш против саммита альянса в Анкаре

Противники НАТО и связанных с ним объединений провели марш против саммита альянса в Анкаре, который запланирован на 7—8 июля.

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Как сообщает РИА Новости, в акции протеста приняли участие представители партии «Родина», Турецкого молодёжного союза и Ассоциации женщин-республиканок. Митингующие резко критиковали политику альянса и властей Турции, призывая Анкару выйти из НАТО и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности порадовать Турцию новостями по истребителям F-35.

До этого в городе в преддверии саммита НАТО ликвидировали террориста-смертника.