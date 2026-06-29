Израиль поставил Пашиняна в идиотское положение

Официальное признание Израилем геноцида армян в Османской империи на фоне ухудшения отношений Тель-Авива с Анкарой могло бы стать внешнеполитическим триумфом Армении, если бы не позиция премьера Никола Пашиняна, который согласен предать забвению это преступление против человечности во имя нормализации армяно-турецких отношений.

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Правительство Израиля в воскресенье, 28 июня, единогласно одобрило предложенную министром иностранных дел Гидеоном Сааром резолюцию, официально признающую геноцид армян в Османской империи в 1915 году. В своем выступлении на заседании кабинета министров Гидеон Саар сказал, что «ужасающий геноцид» армян «включал убийство полутора миллионов человека и уничтожение древнего культурного и исторического наследия» и что признать его «наш моральный долг как евреев, и, безусловно, как государства еврейского народа». МИД Израиля назвал это решение «историческим».

Таким образом, Израиль стал 33-й страной, признавшей геноцид армян историческим фактом. Отметим, что именно этой трагедии мы «обязаны» рождению самого термина «преступления против человечности» (crimes against humanity). Он впервые появился в декларации стран Антанты от 24 мая 1915 года, в которой действия Османской империи против армян назывались «преступлениями против человечности и цивилизации». Именно геноцидом армян вдохновлялся Гитлер, когда принимал решение об уничтожении евреев.

Тем не менее до сих пор Тель-Авив воздерживался от признания геноцида, чтобы не испортить отношения с Турцией. Однако после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 и последовавшей за этим военной операции в секторе Газа официальная Анкара неоднократно выступала с осуждениями действий израильтян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл еврейское государство террористической организацией, а израильских солдат – военными преступниками. Недавно во время празднования Курбан-байрама он заявил, что израильский премьер Нетаньяху вскоре «усвоит урок» от мусульман всего мира. Турция свернула всю торговлю с Израилем, закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов и не позволяет турецким судам заходить в израильские порты. Тюркоязычных домохозяек всего мира (а их немало в разных странах) недавно в рамках «мягкой силы» порадовали новым турецким сериалом о тяжкой жизни палестинских трудящихся. Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что не проходит ни дня без того, чтобы Эрдоган «не призвал к уничтожению Израиля», и Тель-Авив относится к его словам «очень серьезно». Об этом сообщило израильское издание The Times of Israel.

Казалось бы, для Армении такое решение Израиля – это серьезный успех. Но армянский премьер, вероятно, ему совсем не рад. Израиль, можно сказать, коварно нанес ему «удар под дых», ведь Пашинян заявляет, что вопроса международного признания геноцида больше нет в повестке внешней политики Армении. Он хотел бы, чтобы она ушла и из повестки внутренней, переместилась на периферию общественного сознания, чтобы армяне «преодолели травму», забыли о жертвах той трагедии. Иначе как объяснить согражданам, что теперь они должны дружить с теми самыми турками, которые убивали их дедушек и бабушек и которые, в отличие от немцев, ни в чем не раскаялись?