$77.0687.4

В постсоветской стране зазвучали призывы к отставке руководства

Lenta.ruиещё 3

Участники митинга, который проходит 28 июня у здания парламента в Кишиневе, призвали к отставке руководства страны. Об этом сообщило РИА Новости.

В постсоветской стране зазвучали призывы к отставке руководства
© Лента.Ru

Эти требования протестующие обосновали тем, что власти Молдавии перекладывают проблемы бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков. По словам одного из активистов, простой народ вынужден оплачивать красивую жизнь руководителей государства. В то же время Молдавия так и не дождалась денег, которые зарубежные партнеры обещали президенту этой постсоветской республики Майе Санду. Кроме того, митингующие призвали создать специальную комиссию, которая расследует деятельность правящей в стране партии.

В Кишинёве прошёл протест с гробами против участия в конфликте на Украине

В акции, по данным местной полиции, участвуют около 300 сторонников молдавской оппозиции. Однако организаторы назвали это число заниженным.

Ранее палата депутатов Румынии одобрила законопроект, предложенный оппозиционной партией S.O.S. România, об объединении республики с Молдавией.