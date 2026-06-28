Премьер-министр Аргентины ушёл в отставку

Глава кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Как сообщает Reuters, поводом стало расследование его расходов, которые явно не соответствовали задекларированным доходам.

Адорни критиковали за первоклассный отдых на Арубе и перелёт частным самолётом в Уругвай. Он утверждал, что заработал всё своё состояние ещё до прихода во власть. Премьер заявлял:

— «Я не совершил никакого преступления и докажу это в суде».

Однако позже признал, что годами хранил незадекларированные деньги, «как и все аргентинцы», и исправил декларации, отразив около полумиллиона долларов, ранее не указанных. В письме об отставке он заявил, что уходит с чистой совестью. Во главе правительства он встал в ноябре 2025-го.

Президент Хавьер Милей ранее публично защищал Адорни, но в последние недели столкнулся с последствиями обвинений в коррупции в правительстве и падением покупательной способности населения. Рейтинг одобрения Милея, по майским опросам, держится на уровне 39%, хотя годом ранее был выше на 53%.