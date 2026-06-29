Милей выбрал нового премьера

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о назначении министра внутренних дел Диего Сантилли новым главой кабинета министров. Об этом сообщает Reuters.

Он вступит в должность во вторник, сменив ушедшего в отставку Мануэля Адорни, которого расследуют по обвинению в незаконном обогащении. Перестановки происходят на фоне падения популярности Милеи и растущих разногласий внутри правительства.

Сантилли, бухгалтер по образованию и выходец из правоцентристской партии PRO, ранее занимал посты вице-мэра Буэнос-Айреса, конгрессмена и сенатора. «Я сделаю всё возможное, чтобы правительство продолжало структурные реформы, в которых Аргентина нуждалась десятилетиями», — заявил он.

Его предшественник Адорни подвергался критике за первоклассный отдых на Арубе и перелёт частным самолётом в Уругвай, но утверждал, что получил состояние до прихода во власть.

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