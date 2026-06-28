Ливан попросил Трампа надавить на Израиль

Ливанский президент Джозеф Аун обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой задействовать рычаги влияния, чтобы добиться вывода израильских сил за линию государственной границы. Соответствующее заявление распространила администрация ливанского главы по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

В пятницу при посредничестве США представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочный документ, направленный на урегулирование противостояния.

В заявлении подчёркивается, что президент выразил надежду на содействие Вашингтона в предотвращении любого несоблюдения данного соглашения и обеспечении выполнения всех достигнутых условий. В частности, он рассчитывает на нажим в отношении израильской стороны с тем, чтобы та покинула удерживаемые участки на юге страны.

Предательство интересов страны: В Ливане возмутились соглашением с Израилем

Документ акцентирует, что национальная армия Ливана обязана дислоцироваться на территории вплоть до границы с Израилем. При этом ливанские власти несут ответственность за исполнение своей части договорённостей, выработанных на встрече с израильскими представителями в Соединённых Штатах.

Тем временем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что Вашингтон и Бейрут якобы дали согласие на сохранение контроля над зоной безопасности на юге Ливана. Политик уточнил, что Израиль и Ливан условились о двух районах вблизи границы зоны безопасности, где будет запущен пилотный проект по разоружению «Хезболлах» и передаче данных территорий под наблюдение ливанской армии.