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Ливан попросил Трампа надавить на Израиль

Московский Комсомолец

Ливанский президент Джозеф Аун обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой задействовать рычаги влияния, чтобы добиться вывода израильских сил за линию государственной границы. Соответствующее заявление распространила администрация ливанского главы по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

Ливан попросил Трампа надавить на Израиль
© Global Look Press

В пятницу при посредничестве США представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочный документ, направленный на урегулирование противостояния.

В заявлении подчёркивается, что президент выразил надежду на содействие Вашингтона в предотвращении любого несоблюдения данного соглашения и обеспечении выполнения всех достигнутых условий. В частности, он рассчитывает на нажим в отношении израильской стороны с тем, чтобы та покинула удерживаемые участки на юге страны.

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Документ акцентирует, что национальная армия Ливана обязана дислоцироваться на территории вплоть до границы с Израилем. При этом ливанские власти несут ответственность за исполнение своей части договорённостей, выработанных на встрече с израильскими представителями в Соединённых Штатах.

Тем временем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что Вашингтон и Бейрут якобы дали согласие на сохранение контроля над зоной безопасности на юге Ливана. Политик уточнил, что Израиль и Ливан условились о двух районах вблизи границы зоны безопасности, где будет запущен пилотный проект по разоружению «Хезболлах» и передаче данных территорий под наблюдение ливанской армии.