Трамп номинировал Лэнса Шройера на пост директора ICE

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о выдвижении Лэнса Шройера на пост нового директора Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

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В своём сообщении в Truth Social он назвал Шройера патриотом с огромным опытом работы в правоохранительных органах, который прослужил 29 лет в Оклахоме, а ранее служил в морской пехоте.

Трамп подчеркнул, что Шройер обладает опытом депортации нелегальных мигрантов. Предыдущий глава ICE, Тодд Лайонс, покинул должность в мае.

Ранее сообщалось, что Трамп поднял Землю на плечи в новом ИИ-образе.