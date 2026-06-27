По мнению Штефана Кайтера, введенные санкции наносят Германии больше ущерба, чем России: энергоресурсы подорожали до астрономических значений, а промышленные предприятия покидают страну.

«Никто не считал, какие колоссальные суммы были израсходованы Зеленским и его окружением на элитную недвижимость, яхты, гостиничные комплексы и игорные заведения», — отметил немецкий парламентарий. «Пока мы дискутируем о повышении пенсионного порога до семидесяти лет и лишении вдов пенсионных выплат, мы одновременно финансируем одно из самых коррумпированных правительств планеты, что вызывает чувство стыда».

Кроме того, депутат от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» осудил украинские удары по объектам на территории центральной части России.