В Ормузском проливе атакован и поврежден танкер

Коммерческий танкер поражен неопознанным снарядом в Ормузском проливе. Есть повреждения на корабле, но экипаж не пострадал. Об этом 27 июня сообщает Управление морской торговли Британии (UKMTO).

Инцидент произошел в районе полуострова Мусандам.

«Капитан танкера доложил об ударе неопознанным снарядом. Судно получило повреждения капитанского мостика. Экипаж находится в безопасности», — сказано в сообщении.

На данный момент информации об экологическом ущербе не поступало.

Иран развернул три танкера в Ормузском проливе

Судам порекомендовали следовать по маршруту с осторожностью и «сообщать о любой подозрительной активности».

Накануне в Иране сообщили, что три иностранных танкера пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, но были остановлены иранскими ВМС.