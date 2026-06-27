В Ормузском проливе атакован и поврежден танкер
Коммерческий танкер поражен неопознанным снарядом в Ормузском проливе. Есть повреждения на корабле, но экипаж не пострадал. Об этом 27 июня сообщает Управление морской торговли Британии (UKMTO).
Инцидент произошел в районе полуострова Мусандам.
«Капитан танкера доложил об ударе неопознанным снарядом. Судно получило повреждения капитанского мостика. Экипаж находится в безопасности», — сказано в сообщении.
На данный момент информации об экологическом ущербе не поступало.
Иран развернул три танкера в Ормузском проливе
Судам порекомендовали следовать по маршруту с осторожностью и «сообщать о любой подозрительной активности».
Накануне в Иране сообщили, что три иностранных танкера пытались пройти через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, но были остановлены иранскими ВМС.