В Минске прокомментировали созыв срочного заседания Совбеза ООН

Белорусская сторона намерена использовать трибуну Совбеза, как уставного органа ООН, чтобы в полном объеме донести до мирового сообщества свое видение террористической атаки украинского БПЛА на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области 17 июня.

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В этой связи 26 июня официальный представитель МИД Руслан Варанков, на которого ссылается БЕЛТА, подтвердил, что в самое ближайшее время состоится заседание в Нью-Йорке, пояснив, что официальный Минск обратился к председательствующей в Совете Безопасности Колумбии с просьбой о его срочном созыве.

Подобные преступления, подчеркнул дипломат, "не должны замалчиваться, а виновные - уходить от ответственности".

Беларусь, по его словам, всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, "которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в вооруженных конфликтах".

В ходе предстоящего заседания белорусская сторона также привлечет внимание Совета Безопасности к недавним заявлениям руководства Украины, в которых открыто декларируется готовность наносить удары по территории Беларуси, включая объекты критической инфраструктуры.

Подобная риторика, говорится в заявлении МИД, не только грубо попирает основополагающие принципы международного права, но и создает прямую угрозу региональной и международной безопасности, сообщают новостные порталы.