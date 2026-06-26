Европе предсказали скорую катастрофу

Немецкий политолог Александр Рар считает, что отставка британского премьера Кира Стармера стала признаком начала глубокого кризиса, который полностью изменит политический ландшафт Евросоюза. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Двадцать второго июня Стармер анонсировал свой уход с поста лидера Лейбористской партии. Отставка последовала за майским провалом лейбористов на местных выборах. Решение Стармера открывает путь к выборам нового премьер-министра Британии.

Рар прогнозирует необратимую радикализацию европейского общества на фоне падения доверия к элитам. По его мнению, следующим главой британского правительства с высокой вероятностью может стать лидер ультраправых Найджел Фараж. Похожие процессы затронут и Францию, где после ухода Эммануэля Макрона в 2027 году к власти, скорее всего, придут представители крайне правых или крайне левых сил.

В Германии позиции канцлера Фридриха Мерца выглядят наиболее уязвимыми из-за постоянных разногласий внутри правящей коалиции и отсутствия экономических реформ. В случае досрочного роспуска Бундестага победу могут одержать правые силы. Опросы общественного мнения показывают, что первое место сейчас занимает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Удержать ситуацию под контролем Мерц может попытаться за счет союза с социал-демократами и «Зелёными», а также с помощью давления на АдГ, но такая конструкция будет крайне неустойчивой. Главным геополитическим следствием этих сдвигов станет пересмотр внешней политики. Если в большинстве ключевых стран Европы победят правые силы, финансовая и военная поддержка Украины может полностью прекратиться.

Тем не менее, по мнению Рара, старые либеральные элиты не намерены сдаваться без боя, поэтому политическое противостояние в Евросоюзе перейдет в затяжную стадию. Остановить рост популярности радикалов может только резкое улучшение экономической ситуации в ЕС. Однако пока европейцы не видят реальных улучшений, запрос на смену курса в обществе продолжит усиливаться.