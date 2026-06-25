Пользователи популярного портала Wirtualna Polska раскритиковали Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА* (организация запрещена в РФ).

В последние месяцы Киев предпринял ряд шагов, направленных на героизацию националистических организаций — провел перезахоронение лидеров, переименовал одну из частей в честь героев УПА*.

Действия Владимира Зеленского вызвали волну негатива в Польше — известные политики раскритиковали украинского лидера, потребовали наказать украинскую сторону.

«С Зеленским нужно разговаривать только жестко, без сантиментов. Выставить счет на 20 млрд евро за поставки военной техники и прочего. Так уж и быть, с рассрочкой на 20 лет под проценты», — поддержали общественных деятелей пользователи.

Комментаторы подчеркнули, что никаких уступок в вопросе об украинских нацистах и их преступления нет и быть не может. Они добавили, что есть неоспоримые доказательства совершенных ими зверств.

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Подписчики уточнили, что украинцы поверили в собственную пропаганду, забыли о том, что Украина в настоящий момент ничего не значит на международной арене.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.