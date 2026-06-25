Китай призвал США прекратить блокаду Кубы

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь выступил с призывом к Соединенным Штатам. Он потребовал немедленно прекратить блокаду Кубы, отменить санкции и прекратить любое давление на Гавану.

Поводом для заявления стали новые ограничительные меры, которые США ввели против кубинских организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай выступает против санкций, которые не основаны на международном праве. Он также отметил, что США должны отказаться от блокады Кубы и любых форм принуждения.

Представитель китайского МИД добавил, что Пекин поддерживает Кубу в стремлении развивать социализм с учетом национальных особенностей и защищать государственный суверенитет и безопасность.