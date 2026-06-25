Попытка ЕС победить бюрократию закончилась провалом

Попытка Евросоюза быстро избавить бизнес от лишней бюрократии провалилась - дипломаты намертво увязли в спорах из-за экологических правил, пишет Politico. На этом фоне в самом ЕС звучат призывы полностью перестроить систему и перестать штамповать избыточные нормы.

Брюссель пытается сделать европейские компании более конкурентоспособными и планирует для этого освободить их от лишней бумажной волокиты. Согласно рабочему плану Еврокомиссии, под упрощение в первую очередь попадут строгие правила, которые сейчас обязывают бизнес детально отчитываться о соблюдении прав человека и экологических стандартов в своей работе.

Politico подчеркивает, что усилия ЕС по сокращению административных барьеров зашли в тупик. У дипломатов осталось всего четыре рабочих месяца, чтобы согласовать сразу шесть масштабных пакетов поправок, призванных отменить законы, чересчур обременяющие бизнес. Ситуацию усложняет тупик, в который зашли переговоры по экологическим нормам.

На заседании 24 июня послы ЕС так и не смогли прийти к полноценному соглашению по экологическому досье, рассказали Politico дипломаты. Двое из них предупредили, что основная часть работы теперь точно не будет завершена до конца месяца, когда Кипр передаст председательство в Совете ЕС Ирландии. В итоге Дублину придется разгребать эти завалы и пытаться добиться хоть какого-то прогресса до конца года.

Польский министр по борьбе с бюрократией Мацей Берек заявил, что усилия ЕС по сокращению обременительного законодательства никогда не станут «достаточно быстрыми». По его мнению, Брюсселю нужно применять этот подход еще на этапе создания новых законов, если он хочет, чтобы европейский бизнес мог конкурировать с США и Китаем.