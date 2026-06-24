Уолтц: США считают страны НАТО союзниками

Вашингтон считает страны НАТО своими союзниками, однако хочет, чтобы они обладали достаточным потенциалом. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, комментируя визит в Вашингтон генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.

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"Европейцы - наши союзники, конечно, НАТО - союзники. <...> Но нам нужны обладающие реальным потенциалом союзники", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Дипломат добавил, что "именно поэтому президент [США Дональд] Трамп на протяжении десяти лет подталкивает членов НАТО к тому, чтобы они тратили больше на оборону".

Вашингтон ранее неоднократно подвергал решительной критике действия ряда европейских союзников по НАТО в ходе американо-израильской войны с Ираном.