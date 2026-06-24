Рубио обсудил с президентом ОАЭ сделку с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили на встрече в Абу-Даби договоренности между Вашингтоном и Тегераном, а также обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

"Они обсудили меморандум президента [США Дональда] Трампа о взаимопонимании с Ираном, усилия по обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив, а также важность мира и стабильности в регионе", - отмечается в документе.

По словам Пиготта, госсекретарь США и президент ОАЭ также говорили о "дальнейшем сотрудничестве в сферах обороны и торговли". Рубио "подтвердил приверженность США безопасности ОАЭ".

В середине июня американская и иранская стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. 21 июня в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума.