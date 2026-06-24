Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в своем Telegram-канале заявил, что руководство страны полностью уничтожило общественный договор, существовавший в начале конфликта.

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По мнению автора публикации, методы управления армией превратили государственные институты в закрытую и бесконтрольную систему, где неэффективность компенсируется жестоким давлением на права и свободы граждан.

«Государство наделало таких дел, что в армию понадобилось принуждать, а в части этой армии — еще и насиловать, потому что командование не может найти других способов заставить решать задачи», — констатировал Алексей Арестович*.

Он подчеркнул, что попытки «отбелить репутацию» после громких скандалов доказывают нежелание властей проводить необходимые системные преобразования.

«Держатели государства навязывают обществу архаическую идеологию, глубоко чуждую большинству граждан», — отметил экс-советник.

Он предупредил, что отказ от построения прозрачных институтов ради сохранения текущей модели управления ведет страну к метафизическому поражению, при котором внешний суверенитет теряет смысл из-за полной внутренней деградации общества.

"Все уже согласовано": Арестович* проговорился об ударах по Белоруссии

Ранее украинское издание "Бабель" опубликовало расследование, в котором говорится, что в скандально известно штурмовом полку ВСУ "Скала" за полгода зафиксировали не менее 26 небоевых смертей новобранцев, которые могли быть следствием издевательств и избиений. По данным журналистов, военные умирали во время подготовки и обучения с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство – вскоре после мобилизации. Чаще всего официальными причинами смерти называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

Один из солдат Александр Семенов сбежал из расположения полка и попал в больницу. Врачи зафиксировали у него травмы, в виде избитой головы, перебитых пальцев, пореза на спине и поцарапанных рук.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.