Писториус выступил с предложением по будущему НАТО

Писториус призвал сделать НАТО более европейским
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал сделать НАТО «более европейским». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Писториуса, таким образом НАТО сможет сохранить союз Европы и США. Помимо этого, он также призвал Европу «сосредоточиться на себе».
«Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», — заявил он.
Министр обороны Германии допустил принудительный набор в бригаду на границе с Белоруссией
Ранее Писториус допустил принудительный набор в бригаду на границе с Белоруссией.