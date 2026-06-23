Писториус выступил с предложением по будущему НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал сделать НАТО «более европейским». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Писториуса, таким образом НАТО сможет сохранить союз Европы и США. Помимо этого, он также призвал Европу «сосредоточиться на себе».

«Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», — заявил он.

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Ранее Писториус допустил принудительный набор в бригаду на границе с Белоруссией.