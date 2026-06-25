США усиливают давление на Кубу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в социальной сети X, что Соединённые Штаты усиливают давление на его страну из-за своего бессилия добиться её поражения.

По его словам, каждая новая мера Вашингтона направлена на то, чтобы лишить Кубу возможности удовлетворять базовые потребности населения - через атаки на доходы, финансовые механизмы, поставки топлива и передачу технологий.

Диас-Канель подчеркнул, что правительство США считает, будто ни одна страна не может выжить в условиях такой безжалостной войны, однако кубинский народ продолжает сопротивляться и созидать, что вызывает удивление у американской стороны.

Ранее сообщалось, что кубинские власти объявили траур по случаю смерти Рамиро Вальдеса Менендеса.