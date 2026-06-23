Раскрыты три главные цели генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей работе преследует три главные цели. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

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«По словам постпредов стран НАТО, [Рютте] преследует три основные цели: обеспечить полное участие [президента США Дональда] Трампа и Соединенных Штатов в деятельности НАТО, подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов, а также обеспечить дальнейшую поддержку Украины со стороны США и их союзников», — говорится в публикации.

По словам дипломатов, Рютте стремится обеспечить бесперебойную поддержку Украины оперативными разведданными со стороны Вашингтона и продолжением военных поставок Киеву посредством механизма PURL.

Ранее стало известно, что Трамп якобы достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите «Большой семерки» (G7). По словам источников, Трамп призвал коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном, взамен же США будут и впредь поддерживать Украину.