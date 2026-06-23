США сняли санкции с ряда россиян

Четверо россиян исключены из ограничительных списков, пишет пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на официальном сайте ведомства.

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В OFAC уточнили, что санкции были сняты с таких лиц, как Круговов Антон Алексеевич, Топчи Тамара Александровна, Пузырникова Наталья Владиславовна.

В ведомстве пояснили, что рестрикции против Круговова были введены за связь с компаниями Majory LLP и OOO Serniya Inzhinirg, а против Топчи — за связь с Invention Bridge SL.

Вместе с тем, в черный список попали Эспина, супруга руководителя Совета нацбезопасности Кубы Алехандро Кастро, и ряд площадок, задействованных в сфере логистики, металлургии и финансов.

Ранее сообщалось, что американское министерство финансов исключило из санкционного списка известного певца Григория Лепса, попавшего под ограничения в 2013 году.

Журналисты заметили, что после того, как стало известно об отмене санкций против артиста, влиятельные представители индустрии развлечений обратились к менеджеру исполнителя с предложением провести концерты в американских городах.

Продюсер певца заявил, в ответ на их инициативу, что Лепс «в США и к подобным врагам не поедет — даже за очень кругленькую сумму».