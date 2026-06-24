США отказали Европе в необычной просьбе против России

Власти США отвечали отказом на просьбы европейских союзников критиковать Россию, чтобы не навредить мирным переговорам. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Foreign Policy.

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Утверждается, что такой ответ Вашингтона последовал после просьбы европейцев осудить одно действий РФ в рамках боевых действий на Украине. Издание не уточняет, о каком именно действии Москвы шла речь.

Издание подчеркивает, что в последнее время США склоняются в сторону более проукраинской риторики, однако многие высказывания представителей американской администрации, включая и самого президента Дональда Трампа, все еще имеют нейтральный оттенок.

Ранее Трамп заявил, что мировые лидеры допустили ошибку, не сохранив формат G8 с участием России. По его мнению, этот шаг мог бы предотвратить конфликт на Украине.