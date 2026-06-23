Додон: Санду разрушает суверенитет Молдавии

Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС), действуя по указке иностранных кураторов, разрушают суверенитет Молдавии. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в связи с отмечаемой 36-й годовщиной принятия Декларации о суверенитете республики в 1990 году.

"Нужно признать, что нам до сих пор очень трудно утвердиться как суверенному государству, как государству, которое принимает решения в собственных национальных интересах, а не по указке и в интересах иностранных комиссаров. Уже 36 лет мы пытаемся сохранить суверенитет, независимость и государственность и не уступить их. Но периодически появляются предательские политические силы, которые предлагают нам альтернативные сценарии - планы отказа от страны, ликвидации Республики Молдова через "унию" (так в Молдавии называют объединение с Румынией, которого требуют некоторые политики - прим. ТАСС) или территориальный раздел. Это означает, что наш суверенитет находится под угрозой", - написал Додон в Telegram-канале.

Он выразил убежденность, что "нужно еще четыре года, чтобы избавиться от последней и самой болезненной политической проблемы, с которой когда-либо сталкивалась страна: предательского правления ПДС".

"Терпеть их у власти осталось недолго. Скоро Молдова освободится, и народ вернет себе свою страну", - уверен Додон.

Курс на объединение с Румынией

23 июня 1990 года Верховный Совет ССР Молдова принял Декларацию о государственном суверенитете республики. В том же месяце Народный фронт Молдавии, лидер которого Мирча Друк был избран премьер-министром-республики, провозгласил курс на объединение страны с соседней Румынией.

Уже через месяц на территории Молдавии появились две непризнанные республики - Приднестровье и Гагаузия, которые провозгласили несогласные с этой политической линией покинувшие молдавский парламент депутаты из этих регионов. Кишинев направил на усмирение гагаузов отряды добровольцев во главе с Друком, избежать кровопролития удалось после того, как президент СССР Михаил Горбачев направил на юг Молдавии внутренние войска. В декабре 1994 года конфликт удалось разрешить путем законодательного закрепления особого правового статуса Гагаузии.

После распада СССР в 1992 году разразился приднестровский конфликт, который не урегулирован до сих пор.

С приходом к власти Санду и ее правящей партии ситуация вокруг Гагаузии осложнилась - ее глава Евгения Гуцул оказалась в тюрьме, заблокирован процесс выборов в парламент автономии. Заблокированы уже шесть лет и переговоры по приднестровскому урегулированию - Санду после избрания заявила, что не намерена встречаться с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским. К тому же сама Санду, как и ее соратники - спикер парламента Игорь Гросу и премьер Александр Мунтяну, - публично заявили, что имеют гражданство Румынии и являются сторонниками объединения с этой страной.