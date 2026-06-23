Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовящейся встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Вы разговаривали с [премьер-министром РФ] Михаилом Владимировичем Мишустиным. Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы как обычно обсуждаем то, что не решено правительствами", - заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".