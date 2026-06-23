Нетаньяху предрекли неминуемый арест

Политолог Владимир Шаповалов считает, что сделка между США и Ираном состоится, но мир на Ближнем Востоке будет зависеть от отставки премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и вывода американских войск. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Шаповалов прокомментировал первый раунд переговоров в Швейцарии, где стороны утвердили дорожную карту мирного соглашения и заявили о планах выйти на финальную сделку за 60 дней. Одним из главных итогов первого раунда стало решение создать прямую линию связи для предотвращения военных инцидентов в Ормузском проливе.

Стороны также договорились запустить специальный координационный центр с участием правительства Ливана, чтобы добиться реального прекращения огня между Израилем и движением «Хезболла», поддерживаемым Ираном.

Главным условием для долгосрочной стабильности в регионе политолог назвал полную смену курса Израиля. По мнению Шаповалова, для окончательного прекращения боевых действий необходимы отставка и арест израильского премьер-министра. Политолог считает, что «скорее всего, рано или поздно это произойдет». Он полагает, что будущие руководители страны уже не будут такими жесткими, но сам Нетаньяху потеряет власть не в ближайшее время.

«Устранение агрессивности Израиля - это ключевой фактор дееспособности сделки», - считает Шаповалов.

Вторым критическим фактором для успеха сделки аналитик назвал ликвидацию американских баз на Ближнем Востоке. Шаповалов прогнозирует, что процесс сворачивания военной инфраструктуры США начнется, но затянется на долгие годы.

По словам политолога, в этом вопросе работает обратная пропорция: «Чем больше американских военных остается на Ближнем Востоке, тем выше вероятность срыва мира». Шаповалов назвал реальное сокращение контингента США залогом безопасности в регионе.