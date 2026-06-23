В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 267

Количество подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 267, увеличившись за сутки на 13. Об этом сообщило в ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Число инфицированных вирусом Эбола составляет 1 048 человек, то есть на 45 заболевших больше, чем сутки назад.

В больницах и медицинских изоляторах под наблюдением находится 371 пациент. Количество полностью выздоровевших достигло 112. Показатель летальности - 25,5%.

Согласно данным министерства, произошел резкий рост показателя отслеживаемых контактов заболевших Эболой. Он достиг 70,8%. Всемирная организация здравоохранения считает, что эта цифра должна составлять 95% для того, чтобы взять вспышку под полный контроль.

С 26 мая не выявлено новых случаев передачи вируса в провинции Южное Киву. Она стала одной из трех провинций ДРК, где 15 мая произошла нынешняя вспышка Эболы. Ее эпицентр находится в провинции Итури.