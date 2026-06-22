Вэнс высказался о прогрессе в переговорах США и Ирана

США и Иран продолжат дипломатическую работу для достижения прогресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии, передает РИА Новости.

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Как отметил Вэнс, представители Вашингтона и Тегерана провели «очень продуктивные 36 часов».

«Нам предстоит и дальше работать над этим вопросом. Мы продолжаем добиваться прогресса в ходе этих технических переговоров», — сказал он.

Ранее Вэнс, комментируя прошедшие переговоры, заявил, что Иран обязался вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, сторонам удалось заложить надежный фундамент для успешной сделки.

До этого сообщалось, что иранская делегация отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США перед началом переговоров в Швейцарии.