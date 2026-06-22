Вэнс объявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

Переговоры с Ираном были успешными, США добились значительного прогресса по ключевым вопросам. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции в швейцарском Бюргенштоке.

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"Российская газета" приводит основные заявления политика.

"Очень, очень хороший день"

Оценивая итоги встречи, Вэнс не скрывал оптимизма.

"Вчера был очень, очень хороший день. Мы добились значительного прогресса", - сказал он журналистам.

По его словам, стороны заложили прочную основу для заключения итоговой сделки. Сравнив переговорный процесс со строительством дома, вице-президент пояснил: "Итоговая сделка - это дом. Мы заложили фундамент. Мы не построили дом, но мы заложили хороший фундамент".

Возвращение инспекторов МАГАТЭ

Одним из главных достижений Вэнс назвал согласие Тегерана на возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранские ядерные объекты.

"Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну, - отметил вице-президент. - Это важная веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации, или окончательному прекращению программы создания ядерного оружия в Иране".

Вэнс добавил, что инспекторы могут прибыть в Иран уже 22 июня.

"Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе, но я думаю, что некоторые разговоры с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня", - уточнил он.

Ормузский пролив открыт

Отдельно вице-президент остановился на ситуации в Ормузском проливе, который был заблокирован во время конфликта.

"Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. И он открыт, - подчеркнул Вэнс. - Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть, миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было".

Он также сообщил о создании механизма координации по разминированию стратегического водной артерии.

Иран угрожал уйти, но не ушел

Журналисты поинтересовались у Вэнса сообщениями СМИ о том, что иранская делегация была готова покинуть переговоры, требуя извинений от президента Трампа и вывода израильских войск из Ливана. Вице-президент опроверг информацию о срыве встречи.

"Что касается иранцев, да, они действительно угрожали уйти... но вчера мы вели переговоры далеко за час ночи. Так что они не ушли, и их техническая команда все еще здесь, прямо сейчас работает с нашей технической командой", - рассказал Вэнс.

Он также подтвердил, что переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном ведутся на постоянной основе.

"Мы обсуждали это вчера, и я думаю, что мы продвинулись гораздо дальше по сравнению с тем, где мы были всего 24 часа назад. Эта работа еще не завершена", - пояснил вице-президент.

Разморозка иранских активов

Отвечая на вопрос о возможной разморозке иранских активов, Вэнс заверил, что Вашингтон рассматривает такой вариант.

"Мы хотим убедиться, что если мы когда-нибудь разморозим иранские активы, то мы сможем быть уверены в том, что эти деньги идут на помощь народу Ирана, а не на финансирование терроризма", - уточнил он.

По словам вице-президента, разморозка средств принесет пользу и США: "Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием. Это очень хорошая и классическая сделка президента Трампа".