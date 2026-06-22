Отставка премьера Британии Кира Стармера стала закономерным результатом глубокого социально-экономического кризиса и смещения фокуса с внутренних проблем на внешнюю политики. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами».

По мнению эксперта РАН Константина Блохина, корни нынешнего политического кризиса в Британии кроются в системных ошибках всего «коллективного Запада». Он отметил, что введение санкций против России спровоцировало резкий скачок цен на углеводороды, что привело к массовому банкротству европейских и британских предприятий. В итоге бизнес западных стран потерял возможность конкурировать с китайскими производителями.

Политолог Юрий Светов считает, что уход Стармера стал неизбежен после провала Лейбористской партии на местных выборах, сообщает News.ru. По словам Светова, вместо того чтобы спасать британскую экономику, решать миграционный кризис и наводить порядок в армии, премьер-министр на протяжении полутора месяцев занимался исключительно украинской повесткой.

«Это был премьер-министр Украины, по сути, а не Британии, у которой проблемы с экономикой, мигрантами и армией», - подчеркнул Светов.

По его мнению, британскому обществу надоели демонстративные шаги руководства, оторванные от реальной жизни страны.

Двадцать второго июня Стармер анонсировал свой уход с поста лидера Лейбористской партии. Это открывает путь к выборам нового премьер-министра.

Внутри Лейбористской партии от Стармера потребовали четких сроков отставки после того, как бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм одержал убедительную победу над кандидатом от правой партии Reform UK на довыборах в Мейкерфилде и вернулся в парламент. Многие считают Бёрнэма главным фаворитом на пост лидера лейбористов.

Если кандидатура Бёрнэма не будет оспариваться, он может оказаться на Даунинг-стрит в течение нескольких недель, писала The Guardian. Стармер будет представлять Британию на следующем саммите НАТО в начале июля. Но если Бернхэм не встретит сопротивления, то он может занять пост премьера после окончания работы Палаты общин 16 июля.

Стармер сделал важное заявление после своей отставки

Позиции Стармера также были подорваны скандалом вокруг «файлов Эпштейна». Они раскрыли масштабы тесных связей Эпштейна с бывшим послом Британии Питером Мандельсоном. Выяснилось, что в переписке с финансистом британский лорд неоднократно делился внутренними делами кабинета министров. Эти разоблачения заставили критиков поставить под сомнение решение Стармера назначить Мандельсона послом.

На посту премьера Стармер столкнулся со стремительным падением как личной популярности, так и рейтингов своего правительства. Спустя почти два года после выборов 2024-го, поддержка лейбористов рухнула до 18 процентов, в то время как правая партия Reform UK Найджела Фаража вырвалась вперед с 25-ю процентами голосов избирателей. Согласно данным YouGov, к марту 2026 года большинство опрошенных (61 процент) британцев заявили, что относятся к Стармеру негативно.