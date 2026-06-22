Де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии

Кандидат от правоконсервативного движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья выигрывает второй тур президентских выборов в Колумбии, следует из предварительных данных Национального избирательного совета (CNE).

На момент обработки 99,7% протоколов де ла Эсприэлья набрал 49,65% голосов, что составляет почти 12,93 млн бюллетеней. Его соперник, представитель правящего левого блока «Исторический пакт» Иван Сепеда, получил 48,7% (около 12,68 млн голосов). Разрыв между претендентами превысил 246,5 тыс. действительных бюллетеней.

Всего обработано более 121,7 тыс. избирательных участков из 122 тыс.

Окончательные итоги утвердят избирательные органы. Если результат подтвердится, де ла Эсприэлья вступит в должность 7 августа и сменит на посту главы государства Густаво Петро.

26 июня Армянский Конституционный суд рассмотрит семь исков, оспаривающих итоги выборов в парламент.