Давление на премьер-министра Британии Кира Стармера нарастает с каждым днем — политики требуют, чтобы глава кабмина ушел в отставку, передает телеканал Sky News.

По данным телеканала, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в мае 2026 года, на фоне сокрушительного поражения правящей Лейбористской партии на местных выборах, потребовала, чтобы Стармер покинул свой пост.

В июне глава внешнеполитического ведомства в личной беседе снова попросила премьера уйти в отставку, заметили журналисты. Они добавили, что к просьбе Купер присоединились министр внутренних дел королевства Шабана Махмуд, глава Минтранса Хайди Александер, министр энергетики Эд Милибэнд.

Министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл рассказал, что у него состоялся со Стармером «откровенный разговор» о проблемах, с которыми сталкивается глава кабмина.

Заместитель лидера Шотландской национальной партии Кит Браун отметил, что Стармера выталкивает из «дома номер 10 на Даунинг-стрит» (официальной резиденции премьеров Британии) его собственная партия.

Политик констатировал, что даже союзники Стармера признают — отставка премьера неизбежна.

Сообщения о скорой отставке премьера Стармера опровергли

Браун пояснил, что лейбористы снова дерутся за власть, а страна тем временем страдает от правительства, игнорирующего множество проблем, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.