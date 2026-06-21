Народно-освободительная партия Турции проведет пятого июля масштабную акцию в Анкаре, выражая категорическое несогласие с политикой Североатлантического альянса на Ближнем Востоке.

Турецкая Народно-освободительная партия анонсировала проведение протестных мероприятий накануне саммита Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Мероприятие на высшем уровне пройдет в столице седьмого и восьмого июля. Ранее аналогичные намерения выразила политическая сила «Родина».

«Мы встретимся пятого июля в 14.00 перед зданием первого парламента в районе Улус в Анкаре, который является символом нашей полной независимости. Призываем народ выступить против НАТО – организации преступлений и массовых убийств империалистических сил США и ЕС», – говорится в официальном заявлении.

Представители левого движения считают предстоящую встречу прямой угрозой государственному суверенитету. Они активно выступают против ближневосточной линии западного блока и призывают сторонников собираться у исторического здания Великого национального собрания.

Местные власти заранее ввели строгие ограничения в преддверии важного международного события. Администрация Анкары официально запретила любые массовые собрания и объявила дополнительные выходные дни для определенных категорий государственных служащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб-квартира Североатлантического альянса официально объявила о проведении июльского саммита в Анкаре.

Министры обороны стран НАТО встретились 18 июня в Брюсселе для подготовки к этому мероприятию.

Представители турецкой партии «Родина» ранее неоднократно выступали за выход страны из состава военного блока.