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Axios: США могут вернуть Ирану часть активов

ТАСС

Вашингтонская администрация рассчитывает, что Иран согласится допустить инспекторов ООН на свои ядерные объекты. США готовы в обмен на это предоставить Тегерану доступ к части его замороженных ранее активов, сообщил портал Axios.

США могут вернуть Ирану часть активов
© ТАСС

По словам его источников, "США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН на свои ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов и Израиля".

"В ответ США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре", - уточняется в публикации.

По сведениям портала, иранская сторона может использовать эти средства для закупки товаров первой необходимости.

Как ожидается, технические консультации США и Ирана состоятся в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В них также примут участие представители Пакистана и Катара.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, и прекращение огня в Ливане войдут в число основных на предстоящих переговорах.