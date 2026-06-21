США могут вернуть Ирану часть активов

Вашингтонская администрация рассчитывает, что Иран согласится допустить инспекторов ООН на свои ядерные объекты. США готовы в обмен на это предоставить Тегерану доступ к части его замороженных ранее активов, сообщил портал Axios.

По словам его источников, "США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН на свои ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов и Израиля".

"В ответ США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре", - уточняется в публикации.

По сведениям портала, иранская сторона может использовать эти средства для закупки товаров первой необходимости.

Как ожидается, технические консультации США и Ирана состоятся в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В них также примут участие представители Пакистана и Катара.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, и прекращение огня в Ливане войдут в число основных на предстоящих переговорах.