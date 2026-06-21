В Европе нашли замену США

Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия на фоне пересмотра европейскими странами своих отношений с США. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что «уход США с мировой арены вооружения» открыл возможности для корейских производителей. В частности, к этому привели резкие заявления американского президента Дональда Трампа, которые вынудили союзников «засомневаться в надежности Вашингтона в кризисные моменты», а также обострение конфликта на Ближнем Востоке.

На этом фоне европейцы стали особенно активно покупать оружие у Южной Кореи. Издание подчеркивает, что в основе роста влияния Сеула как поставщика лежит продажа оружия Польше.

Ранее Трамп потребовал от Европы 350 миллиардов долларов за вооружение, которое США передали Украине при бывшем президенте Джо Байдене. «Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — подчеркнул он.