Крупная демонстрация за мир с Россией проходит в центре Берлина в преддверии 85-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, передает корреспондент ТАСС.

В акции под девизом "Мир! Россия не является нашим врагом!" у Бранденбургских ворот участвуют несколько сотен человек. Среди участников политики, в том числе внешнеполитический эксперт партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен. По окончании мероприятия они планируют направиться к памятнику советскому воину в парке Тиргартен и почтить память бойцов Красной армии, отдавших свои жизни за освобождение своей Родины и Европы от нацизма.

На развернутых демонстрантами транспарантах размещены призывы не забывать, что "Россия - друг" Германии, остановить расширение НАТО на восток, отменить санкции против РФ и покончить с гонкой вооружений.

"Мирные отношения с Россией и возобновление переговоров о разоружении", "Выйти из НАТО немедленно", "Мы не хотим войны" - плакаты с такими надписями держат некоторые участники. Развеваются флаги с голубем мира, российские триколоры.

Спикеры с трибуны подчеркивают важность диалога и примирения с Россией.