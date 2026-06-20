Израиль отказался прекратить атаки на Ливан

Американская разведка сомневается, что Израиль готов остановить военные действия в Ливане. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По оценке спецслужб США, Тель-Авив намерено продолжать атаки против шиитского движения «Хезболлах», несмотря на положение о прекращении боевых действий, зафиксированное в меморандуме между США и Ираном. Это ставит под угрозу переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

Издание указывает, что Израиль недоволен условиями меморандума, а на премьер-министра Биньямина Нетаньяху оказывается сильное внутриполитическое давление с требованием продолжать операции.

Ранее телеканал N12 со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль и «Хезболлах» договорились о прекращении огня. Эта информация пока не подтверждается.